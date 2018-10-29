На выборах президента Бразилии победил Жаир Болсонару

29 Окт. 04:44 2018-10-29T05:09:30+03:00

Ультраправый депутат парламента получил 55,54% голосов, а его соперник от левой партии – 44,46%

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Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил кандидат от ультраправой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, опередивший своего соперника, баллотировавшегося от от левой Партии трудящихся Фернанду Аддада, более чем на 10 процентов.

Жаира Болсонару поддержали 55,54% граждан, а Фернанду Аддада – 44,46%. Правда, пока обработаны не все бюллетени, а чуть меньше 95 процентов, но победитель второго тура очевиден.

Известие о том, что новым главой государства станет известный своими эпатажными заявлениями полковник в отставке, бразильцы отмечают, как большой праздник. Повсюду раздается грохот фейерверков, а радостные возгласы его сторонников на улице слышны даже в помещениях с плотно закрытыми окнами, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Болсонару – бывший десантник, его часто критикуют за высказывания с отчетливым расистским и «женоненавистническим» подтекстом. Кроме того, он крайне негативно настроен к секс-меньшинствам и наркотикам, криминалу и коррупции.

Инаугурация нового президента Бразилии, который будет править страной четыре года, состоится 1 января.