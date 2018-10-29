Появились первые видео с места крушения индонезийского Boeing

29 Окт. 10:00 2018-10-29T10:00:15+03:00

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В сети начали появляться первые видео с места крушения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675369" frameborder="0"></iframe> Место крушения самолета.

В частности, представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо разместил в своем Twitter запись, сделанную на месте поисковых работ - в районе западного побережья острова Ява.

Появилось первое видео с места крушения самолета Lion Air в Индонезии.

На опубликованных кадрах можно увидеть масляное пятно, образовавшееся на поверхности воды, обломки лайнера и вещи пассажиров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 29 октября, стало известно, что потерпел крушение Boeing 737-800, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Воздушное судно пропало с экранов радаров через 13 минут после вылета. По данным авиакомпании Lion Air, на борту разбившегося самолета находился 181 пассажир и четыре члена экипажа.