29 Окт. 08:05 2018-10-29T08:05:12+03:00

Обломки разбившего лайнера обнаружили в море у берегов Индонезии на глубине 30-40 метров

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В понедельник, 29 октября, авиакомпания Lion Air подтвердила информацию о крушении своего самолета у берегов Индонезии.

При этом перевозчик уточнил количество человек на борту разбившегося воздушного судна. По данным компании, в момент ЧП в салоне находился 181 пассажир и четыре члена экипажа.

Также Lion Air заверили, что рухнувший Boeing 737-800 был признан исправным.

Между тем национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии сообщил о том, что обломки самолета обнаружили на глубине 30-40 метров. В настоящее время водолазы, работающие в районе авиакатастрофы, готовятся к погружению, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 29 октября, стало известно, что потерпел крушение Boeing 737-800 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Воздушное судно пропало с экранов радаров через 13 минут после вылета. Как выяснилось, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява.