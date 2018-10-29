2018-10-29T10:25:29+03:00
Наука

В России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателя

Речь идет о системе охлаждения ЯЭДУ
Дарья ИВАШКИНА
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В России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателяВ России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 29 октября, появилась информация о том, что в России успешно завершились наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса.

Судя по материалам, размещенным на сайте госзакупок, работы выполнены в полном объеме, причем результаты оказались соответствующими техническому заданию.

Как стало известно, государственный научный центр «Исследовательский центр имени Келдыша» проводил испытания в условиях, максимально приближенных к космическим. При этом в ходе тестирования специалисты выявили закономерности работы элементов и узлов систем отвода тепла.

СПРАВКА «КП»

Система охлаждения считается ключевым элементом ЯЭДУ, так как подобные установки сильно перегреваются. Причем российские специалисты разработали новый способ охлаждения, это так называемый капельный холодильник-излучатель.

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