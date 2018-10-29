2018-10-29T13:04:40+03:00
Происшествия

Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве: Над районом поднимается густой дым

Сообщений о пострадавших в результате пожара на ЗИЛе пока нет [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Пожар вспыхнул в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа. Фото: Instagram/ ctahkihПожар вспыхнул в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа. Фото: Instagram/ ctahkih
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Утром в понедельник, 29 октября, поступило сообщение о возгорании на территории, на которой ранее размещался завод имени Лихачева (ЗИЛ). Как сообщил kp.ru очевидец событий, клубы дыма от пожара видны на всей территории Даниловского района Москвы, где и расположено то, что осталось от предприятия..

Пожар в Москве в районе Автозаводской.

Как сообщает источник в московском управлении МЧС, пожар вспыхнул в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа.

Пожар в новостройке в районе завода ЗИЛ.

Некоторые жители окрестных домов выложили в свои аккаунты в Instagram фото и видео, на которых виден дым, возникший в ходе возгорания.

helgemajorhelgemajor
Что-то горит в Зил-арт
4 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Сообщений о разрушениях и жертвах в настоящий момент нет.

Завод имени Лихачева был закрыт в 2013 году. В настоящий момент на территории, которая ранее принадлежала предприятию, ведется строительство жилого комплекса «ЗИЛАРТ».

nashutkanashutka
Стройка ЗИЛ горит? Или что-то у них там упало? #москваонлайн #москвагорит #зил #moscowonline
2 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

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