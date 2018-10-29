Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве: Над районом поднимается густой дым
Утром в понедельник, 29 октября, поступило сообщение о возгорании на территории, на которой ранее размещался завод имени Лихачева (ЗИЛ). Как сообщил kp.ru очевидец событий, клубы дыма от пожара видны на всей территории Даниловского района Москвы, где и расположено то, что осталось от предприятия..
Пожар в Москве в районе Автозаводской.
Как сообщает источник в московском управлении МЧС, пожар вспыхнул в хозяйственном помещении на уровне восьмого этажа.
Пожар в новостройке в районе завода ЗИЛ.
Некоторые жители окрестных домов выложили в свои аккаунты в Instagram фото и видео, на которых виден дым, возникший в ходе возгорания.
Сообщений о разрушениях и жертвах в настоящий момент нет.
Завод имени Лихачева был закрыт в 2013 году. В настоящий момент на территории, которая ранее принадлежала предприятию, ведется строительство жилого комплекса «ЗИЛАРТ».