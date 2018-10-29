Audi отзывает в России 6,7 тысяч автомобилей

29 Окт. 13:03 2018-10-29T13:03:56+03:00

Audi отзывает в России 6,7 тыс. автомобилей, реализованных с 2012 по 2017 год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Компания считает, что в автомобилях могло произойти локальное оплавление

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Российский дилер Audi - ООО "Фольксваген Груп Рус" сообщил об отзыве 6 тыс. 687 автомобилей Audi в России из-за возможных проблем с дополнительным насосом охлаждающей жидкости. Об этом сообщили на сайте Росстандарта.

Сообщается, что отзыву подлежат модели A4, А5, А6 и Q6, реализованные с 2012 по 2017 год.

В компании указали, что автомобили будут изъяты из-за возможного проникновения влаги в электронные компоненты. Дополнительный насос охлаждающей жидкости мог выйти из строя и привести к локальному оплавлению.

"Уполномоченные представители изготовителей марки Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении Росстандарта.

Компания бесплатно проведет замену поврежденных участков в автомобилях и обновит программное обеспечение блока управления двигателя.

Ранее kp.ru сообщал об отзыве компанией Mazda из России около 900 автомобилей модели CX-5.