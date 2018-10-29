Обвал на шахте в Китае унес жизни 19 человек

29 Окт. 14:03 2018-10-29T14:03:53+03:00

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На одной из угольных шахт в Китае произошел обвал, в результате чего погибли не менее 19 человек. Трагедия произошла в провинции Шаньдун в уезде Юньчэн. Об этом сообщили местные власти.

Чрезвычайное происшествие случилось еще 20 октября. В рузельтате взрыва на угольной шахте прроизошло обрушение пород. На момент происшествия в шахте находилось 334 человека. Из них 312 успели оперативно подняться на поверхность, а вот еще 22 горняка остались заблокированными под землей. Позже стало известно, что тринадцать работников шахты погибли.

Утром в воскресенье, 28 октября, спасатели обнаружили под завалами тело еще одного человека. А в ночь на понедельники сотрудники спецслужб извлекли из-под завалов тела еще пятерых погибших горняков, передает сайт «Свободная пресса».

За все время проведения поисково спасательной операции сотрудникам экстренных служб удалось спасти только одного шахтера.

Операция по вызволению людей продолжается. Спасателям уже удалось расчистить около 55 м заваленного тоннеля. Сейчас специалисты трудятся над оставшимися 19 м, чтобы разыскать еще двух заблокированных человек, передает сайт argumenti.ru.