Китай построит первый постоянный аэропорт в Антарктиде

29 Окт. 15:46 2018-10-29T16:08:01+03:00

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Китай планирует построить первый аэропорт в Антарктиде. Аэропорт будет включать в себя взлетную полосу и воздушный терминал. Построен он будет прямо на леднике, покрывающем континент. Об этом сообщило китайское издание Keji Ribao.

В ходе исследований было выбрано место, где лед смещается незначительно и равномерно. Это место было выбрано еще год назад, но сам аэропорт планируется построить только через несколько лет. Он сможет принимать туристические и исследовательские экспедиции. Предполагается, что рейсы будет совершать китайский самолет "Сюэин 601". Однако для реализации этого проекта Китаю нужно будет согласовать полеты со многими государствами, которые смогут предоставлять аэропорты для промежуточных остановок самолета в случае технической поломки или плохих погодных условий.

Напомним, на данный момент в Антарктиде уже расположено 89 станций, принадлежащих различным государствам. Аэропорт будет построен в 3 километрах от китайской станции "Куньлунь".