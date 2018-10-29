29 Окт. 16:27 2018-10-29T16:27:21+03:00

Один человек ранен во время стрельбы в американской школе Фото: REUTERS

ЧП произошло в одной из школ города Матьюс

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В одной из американских школ города Матьюс произошла стрельба. Пока подробности происшествия не сообщаются. Местная полиция написала о случившемся на своей официальной странице на Facebook.

Известно, что выстрелы в школе Батлер Хай (Butler High School) раздались в первой половине дня, 29 октября. По меньшей мере, один человек пострадал. Это ученик данной школы, он доставлен в больницу.

Еще один школьник задержан, у него при себе нашлось оружие, сообщает газета «Известия».

Ранее, 27 октября в Питтсбурге 46-летний Роберт Боуэрс открыл стрельбу в синагоге во время субботней службы. В этот момент в синагоге находилось от 60 до 100 человек: 11 погибли, не менее 6 получили ранения.

После случившегося Боуэос добровольно сдался полиции.

Дональд Трамп посетил Питтсбург. Именно во время визита глава государства дал еще один повод для обсуждения в Сети. Он не смог свернуть зонтик на входе в самолет, чем вызвал насмешки пользователей.