Украина хочет запретить ввоз в страну российских авто

29 Окт. 16:49 2018-10-29T16:49:39+03:00

Депутаты обратились к премьер-министру страны, чтобы внести машины в перечень запрещенных товаров

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Украинский депутаты озаботились судьбой местного автопрома. Закарпатские парламентарии Верховной рады Роберт Горват, Василий Петьовка и Валерий Лунченко обратились к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с предложением внести российские автомобили в список запрещенных товаров.

- Мы считаем, что необходимо не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств, – написал в Facebook пан Горват.

В первую очередь будет решен вопрос с увеличением акцизов на ввоз машин.

За 7 месяцев 2018 года из России на Украину импортировано средств автомобилей на 59 миллионов долларов, сообщает сайт «Утро.ру».

Кстати, запрет может коснуться не только авто российского производства, а всех маших, которые собираются в нашей стране. Эксперты не исключают, что жители страны найдут выход из данно ситуации: машины будут покупать через другие государства.

Сейчас в старне функционирует единственный завод, который производит легковые автомобили – это предприятие "Еврокар".