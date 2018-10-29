Украина хочет запретить ввоз в страну российских авто
Украинский депутаты озаботились судьбой местного автопрома. Закарпатские парламентарии Верховной рады Роберт Горват, Василий Петьовка и Валерий Лунченко обратились к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с предложением внести российские автомобили в список запрещенных товаров.
- Мы считаем, что необходимо не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств, – написал в Facebook пан Горват.
В первую очередь будет решен вопрос с увеличением акцизов на ввоз машин.
За 7 месяцев 2018 года из России на Украину импортировано средств автомобилей на 59 миллионов долларов, сообщает сайт «Утро.ру».
Кстати, запрет может коснуться не только авто российского производства, а всех маших, которые собираются в нашей стране. Эксперты не исключают, что жители страны найдут выход из данно ситуации: машины будут покупать через другие государства.
Сейчас в старне функционирует единственный завод, который производит легковые автомобили – это предприятие "Еврокар".