Китайские ученые создали робота из жидкого металла

29 Окт. 18:04 2018-10-29T18:04:37+03:00

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Группа китайских ученых из Университета Сучжоу разработала способного менять форму робота из жидкого метала. Инженеры вдохновились антигероем из «Терминатора», и пусть сейчас их разработка сильно уступает ему в способностях, это первый и инновационный шаг к созданию столь продвинутых машин.

«Мы надеемся и дальше развивать мягких роботов с использованием жидкого металла. Их можно будет задействовать в специальных миссиях вроде поиска и спасения жертв землетрясений, так как роботы могут изменять форму, чтобы проникать под двери или пролезать через пространства, в которые не может поместиться человек», — уверен один из создателей прототипа «терминаторского» Т-1000 Тан Шиян.

уверены, что их разработка послужит вдохновением для других изобретателей и будет использоваться для помощи людям в опасных спецоперациях или даже, по их словам, для доставки медпрепаратов в определенные участки внутри человеческого тела.

Конструкция робота совсем не так сложна, как может показаться – батарейка, пара чипов, маленькое колесо и несколько капель галлия (металла с очень низкой температурой плавления). Именно благодаря этому металлу, перетекающему под воздействием электричества, робот способен проскальзывать в самые узкие щели, более подробно исследователи описали технологию в статье для Advanced Materials.

Специалисты робототехники уверены, что их разработка послужит вдохновением для других изобретателей и будет использоваться для помощи людям в опасных спецоперациях или даже, по их словам, для доставки медпрепаратов в определенные участки внутри человеческого тела.