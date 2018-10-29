Возглавляемая США коалиция нанесла удары снарядами с белым фосфором в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

29 Окт. 20:13 2018-10-29T21:57:20+03:00

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Возглавляемая США международная коалиция нанесла в Сирии авиационные удары с использованием боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Бомбардировке подвергся город Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает агентство SANA. Сведения о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Ранее, 13 октября, также наносила удары по Хаджину, используя боеприпасы с белым фосфором.

Применение зажигательных боеприпасов с белым фосфором ограничено несколькими международными соглашениями. В частности, дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года запрещают их использование, если это представляет опасность для гражданских лиц. Впрочем, США и Израиль отказались подписать этот документ.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит на территории Сирии несогласованную с Дамаском антитеррористическую операцию. При этом боеприпасы с белым фосфором неоднократно использовались союзниками «для создания дымовых завес и подачи сигналов».

В связи с этой варварской практикой министерство иностранных дел Сирии направило на имя генсека ООН решительный протест с требованием остановить применение белого фосфора коалицией. Особенно в документе подчеркивалось, что жертвами этих боеприпасов зачастую становятся мирные жители, в том числе женщины и дети.