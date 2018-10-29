Эрдоган открыл в Стамбуле крупнейший в мире аэропорт

29 Окт. 21:29 2018-10-29T22:26:25+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой очереди нового аэропорта в Стамбуле, который в будущем может стать крупнейшей воздушной гаванью мира.

Первым самолетом, совершившим посадку в аэропорту, стал президентский борт Эрдогана. После приземления турецкий лидер вместе с супругой Эмине прокатился по территории порта на электромобиле и приобрел первый символический билет.

«Стамбул — не только самый большой город в Турции, но и самый главный бренд страны. Поэтому мы дали ему название «Аэропорт «Стамбул». Надеюсь, что его открытие принесет пользу не только Турции, но и миру в целом», - заявил Эрдоган.

По мнению президента, открытая воздушная гавань стала показателем достижений, мощи и воли Турции в 95-ю годовщину основания республики. Новый аэропорт будет одним из главных транспортных хабов и существенно изменит трафик между континентами.

Расположенный в Стамбуле аэропорт Ататюрка продолжит обсуживать коммерческие перевозки до полного ввода мощностей нового порта. Позже он продолжит функционировать под прежним именем и станет площадкой для авиационных ярмарок, авиасалонов и других подобных мероприятий.