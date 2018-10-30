2018-10-30T01:09:17+03:00
Общество

Ассанж обвинил власти Эквадора в желании выдать его США

В Кито прошло заседание по иску главы WikiLeaks в правительство южноамериканской страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Основатель WikiLeaks Джулиан АссанжОснователь WikiLeaks Джулиан АссанжФото: REUTERS
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Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что власти Эквадора намерены лишить его убежища в своем посольстве в Лондоне и выдать США. Об этом заявил сам австралийский журналист, сославшись на новые правила, регулирующие его проживание в дипломатической миссии.

Ассанж в режиме телеконференции принял участие в суде, который проходил в столице Эквадора Кито. На нем рассматривался иск австралийца против правительства Эквадора, потребовавшего от мужчины оплатить медицинские счета, телефонные звонки и избавится от кота, передает Reuters.

Сотрудники дипмиссии жаловались ранее, что Ассанж катается на скейтборде в залах посольства, играет в футбол на его территории и ведет себя агрессивно с сотрудниками службы безопасности. Официальные лица Эквадора в прошлом подчеркивали, что журналист может оставаться в посольстве, пока он следует установленным правилам.

Адвокат Иниго Сальвадор на прошлой неделе сообщал, что Ассанж готов соблюдать новые правила, чтобы и дальше жить в дипмисси Эквадора в Лондоне. Он также отметил, что Соединенное Королевство в августе пообещало не экстрадировать главу WikiLeaks в США, если он покинет посольство.

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