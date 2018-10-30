Хиллари Клинтон все еще хочет стать президентом США

30 Окт. 02:25 2018-10-30T02:26:25+03:00

Экс-госсекретарь и бывшая первая леди не исключает того, что снова выставит свою кандидатуру на выборах в 2020 году

Изменить размер текста: A A

Хиллари Клинтон пообещала, что сделает все возможное, чтобы на следующих президентских выборах САШ победил кандидат от Демократической партии, и не исключила, что снова будет претендовать на главный пост страны. Об этом экс-госсекретарь заявила в интервью информационному ресурсу Recode.

«Мне хочется стать президентом. Я думаю, нам предстоит очень много работы, когда, надеюсь, в январе 2021 года в Овальном кабинете будет находиться демократ», — сказала она.

Клинтон выразила надежду, что теперь все убедились, что голосовать за кандидата от демократов - действительно правильный путь. По ее мнению, «обуздать» Трампа не выйдет и в дальнейшем от него можно ожидать новых увольнений в Министерстве юстиции, возможно, включая Роберта Мюллера. Она также предрекла рост коррупции в администрации США.

Ранее впрезидент США Дональд Трамп говорил, что очень «надеется» на то, что Хиллари Клинтон, проигравшая ему выборы в 2016 году, снова будет баллотироваться в президенты на выборах 2020 года.