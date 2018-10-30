Разбившийся у берегов Индонезии Boeing 737 был новым

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-30T09:10:37+03:00

В крушении Boeing 737 MAX, которое произошло спустя 13 минут после взлета, погибли 189 человек [видео]

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Почти двести человек погибли в авиакатастрофе, которая произошла в Индонезии в понедельник, 29 октября. Рейс местного лоукостера Lion Air, летевший из Джакарты на остров Банка, упал в море спустя 13 минут после взлета. На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа и никто не выжил. Обломки самолета Boeing 737 MAX водолазы искали на глубине в 30-35 метров. Как сообщается, упавший Боинг был новым. Такой тип самолета начал поступать заказчикам в мае 2017 года и компания Lion Air была в числе первых покупателей нового типа лайнеров.

Согласно последним данным, в районе крушения водолазы обнаружили тела 10 погибших при крушении пассажирского Boeing в Индонезии.

САМОЛЕТ ПРОСИЛ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Власти Индонезии заявили, что командир самолета авиакомпании Lion Air запросил посадку сразу после взлета. После же этого, как уточнил официальный представитель главного управления гражданской авиации Страны тысячи островов Синду Рахаю, связь с экипажем прервалась.

«Экипаж запросил возвращение в аэропорт, после чего связь с ним прервалась, лайнер исчез с экранов радаров», - сказал Рахаю.

Спустя некоторое время авиакомпания Lion Air подтвердила информацию о крушении своего самолета у берегов Индонезии.

При этом перевозчик уточнил количество человек на борту разбившегося воздушного судна. По данным компании, в момент ЧП в салоне находился 181 пассажир и четыре члена экипажа.

Родственники пассажиров собрались в аэропорту Джакарты.Фото: REUTERS

Также Lion Air заверили, что рухнувший Boeing 737-800 был признан исправным.

КТО СТАЛ ЖЕРТВАМИ

В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительным данным, россиян не было на борту самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение у берегов Индонезии в понедельник, 29 октября.

Как уточнил пресс-секретарь дипмиссии Денис Тетюшин, к такому выводы дипломаты пришли после изучения неофициальных списков пассажиров и членов экипажа, опубликованных местными СМИ. «Мы проанализировали эти списки - там только индонезийские фамилии, так что, по предварительным данным, на борту россиян не было», - сказал представитель диппредставительства нашей страны.

Командиром лайнера был Бхавье Сунейя, за плечами которого шесть тысяч часов налета. Как же следовало из списка пассажиров, появившихся в сети, на борту воздушного судна в момент ЧП находился 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа - два пилота и шесть бортпроводников.

Крушение произошло спустя 13 минут после взлета.Фото: REUTERS

Никто не выжил в крушении. Это подтвердил представитель индонезийского национального Агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций.

«В результате крушения выживших нет», - сказал он РИА Новости.

Однако же, самолет имел определенную техническую неисправность. Указывается, что погрешность была решена в соответствии с процедурой. О неисправности стало известно после предыдущего полета самолета из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта).

Тем не менее, источник не указал характер технической проблемы.

РЕАКЦИЯ В МИРЕ

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Lion Air, который в понедельник, 29 октября, потерпел крушение у побережья индонезийского острова Ява.

При этом глава нашего государства пожелал родственникам жертв авиакатастрофы мужества и стойкости. «В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжелый час», – говорится в направленной индонезийскому лидеру Джоко Видодо телеграмме, текст которой приводит сайт Кремля.

Спасатели искали обломки и тела на глубине 30-35 метров.Фото: REUTERS

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Президент Индонезии Джоко Видодо, выступая на пресс-конференции на острове Бали распорядился провести всестороннее расследование причин крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

«Сразу же после получения информации о крушении было отдано распоряжение установить все причины случившегося», - приводит слова индонезийского лидера новостной портал Detik.