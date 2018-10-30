2018-10-30T08:51:34+03:00
Экономика

Силуанов: Минфин не будет пересматривать налог на "роскошь"

По словам вице-премьера, уже были повышены налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер, министр финансов РФ Антон СилуановВице-премьер, министр финансов РФ Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин России не будет повышать налог на "роскошь".

"Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", — сказал Силуанов в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Ранее некоторые СМИ неправильно процитировали Силуанова, заявив, что ведомство намерено повысить указанный налог.

Глава Минфина отметил, что у инициативы сделать более прогрессивной шкалу налогообложения доходов есть достоинства и недостатки.

"Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно", — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что в настоящее время необходимо "подтягивать зарплаты и пенсии".

Напомним, в настоящее время налог на имущество физических лиц содержит дифференциацию ставок, зависящую от стоимости недвижимости. При этом для владельцев действует переходный период сроком пять лет. Повышенным налогом в стране также облагаются автомобили стоимостью больше трех миллионов рублей.

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