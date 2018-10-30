Россияне будут получать информацию о задолженностях через sms и портал госуслуг с 2020 года

30 Окт. 09:45 2018-10-30T09:45:34+03:00

Россиян начнут уведомлять о задолженностях через sms и портал госуслуг с 2020 года Фото: Александр ГЛУЗ

По словам главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, почтовая связь не всегда эффективна для таких уведомлений

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С 1 января 2020 года россияне будут получать уведомления о своих задолженностях через сообщений на мобильные телефоны и при помощи портала государственных услуг. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Он отметил, что почтовая связь не всегда эффективна для подобных уведомлений, поэтому был разработан законопроект, вносящий изменения в систему оповещения. Так, уведомления будут отправлять с помощью sms-сообщений или через портал госуслуг.

"Мы планируем, что с 1 января 2020 года эта процедура должна заработать", - сказал Аристов в интервью газете "Известия".

Напомним, в апреле текущего года в Госдуму был внесен законопроект, прдесматривающий отправку документов от ФССП не только на почту, но и в случае согласия граждан в их личный кабинет на портале госуслуг. Авторы инициативы — группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с вице-спикером Ириной Яровой.