2018-10-30T10:53:56+03:00
В мире

В Японии заявили о нежелательности выхода США из ДРСМД

Токио высоко оценивает историческую роль договора в процессе разоружения
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Японии заявили о нежелательности выхода США из ДРСМДВ Японии заявили о нежелательности выхода США из ДРСМДФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил негодование относительно желания США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Абэ, Токио считает такое действие нежелательным.

Об этом он заявил в ходе дебатов на пленарном заседании верхней палаты парламента страны.

"Япония высоко оценивает историческую роль этого договора в процессе разоружения. Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой США заявляют о своем вынужденном выходе из этих договоренностей и говорят об их нарушении со стороны России", - сказал премьер.

Комментировать ход переговоров между Вашингтоном и Москвой Абэ отказался.

Ранее заместитель главы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов заявил в ООН, что выходом из ДРСМД США готовят войну.

Напомним, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
CBC: Два легкомоторных самолета столкнулись в небе недалеко от Оттавы
ОАЭ рассчитывает нарастить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году
Боевики Талибана* захватили базу правительственных войск в афганской провинции Урузган
Матч Спартак - Урал 4 ноября: екатеринбургский клуб выигрывает 1:0 после первого тайма
Экс-депутат Рады разработал план по «возвращению» Крыма
Глава Якутии поделился планами о налаживании в республике собственного производства топлива
На открытие фестиваля «День народного единства» пришли более полумиллиона человек
Власти Гренады отозвали признание самопровозглашенной Республики Косово
Матч Спартак - Урал 4 ноября: Годзюр появится в воротах гостей с первых минут
Шествие «Русский марш» на юго-востоке Москвы завершилось без происшествий
Матч Спартак - Урал: Глушаков начнет матч в запасе "красно-белых"
Киев сильно поспешил с «ответом на российские санкции», задержав сухогруз в порту Мариуполя
Референдум в Новой Каледонии завершился победой противников независимости от Франции
Путин перевел Бурятию и Забайкалье в состав Дальневосточного федерального округа
На Украине умерла облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона
Число жертв непогоды на Сицилии возросло до 12 человек
Умер экс-секретарь британского кабмина Джереми Хейвуд
МВД Австрии предупредило о 20 тысячах вооруженных мигрантов на боснийско-хорватской границе
Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства
В Афганистане погиб мэр американского города
Тигран Кеосаян прокомментировал возможную атаку ботов на сайт «Кинопоиск»
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Путин назвал выставку «Сокровища музеев России» замечательным проектом
На Сицилии из-за наводнения погибли 10 человек
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства