30 Окт. 10:53 2018-10-30T10:53:56+03:00

В Японии заявили о нежелательности выхода США из ДРСМД Фото: REUTERS

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил негодование относительно желания США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Абэ, Токио считает такое действие нежелательным.

Об этом он заявил в ходе дебатов на пленарном заседании верхней палаты парламента страны.

"Япония высоко оценивает историческую роль этого договора в процессе разоружения. Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой США заявляют о своем вынужденном выходе из этих договоренностей и говорят об их нарушении со стороны России", - сказал премьер.

Комментировать ход переговоров между Вашингтоном и Москвой Абэ отказался.

Ранее заместитель главы департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов заявил в ООН, что выходом из ДРСМД США готовят войну.

Напомним, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.