2018-10-30T14:05:56+03:00
Общество

Фаррелл Уильямс запретил Дональду Трампу использовать на митингах песню «Happy»

Певец против использования своего творчества в политических целях [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский музыкант Фаррелл Уильямс запретил Дональду Трампа использовать на митингах песню «Happy»Американский музыкант Фаррелл Уильямс запретил Дональду Трампа использовать на митингах песню «Happy»Фото: REUTERS
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Американский музыкант Фаррелл Уильямс запретил президенту США Дональду Трампу использовать свое музыкальное творчество в политических целях.

Дело в том, что 27 октября на митинге Трампа в Индиане прозвучал хит Уильямса «Happy», что в переводе обозначает «Счастливый». Примечательно то, что это произошло через несколько часов после нападения на синагогу в Питтсбурге, в результате его погибло 11 человек.

- Не было ничего «Счастливого» в этой страшной трагедии в субботу, погибли невинные люди. Ненормально то, что эта песня играла в тот день.Более того, Трамп вообще не получил разрешения на использование «Happy», - возмущается Уильямс.

Фаррелл Уильямс запретил Дональду Трампу использовать на митингах песню Happy .

В письме Говарда Кинга, юриста музыканта, Уильямс никогда никому не разрешал публично использовать свои песни. Их исполнение будет рассматриваться как нарушение авторских прав, сообщает издание Hollywood Reporter.

К слову, ранее Дональду Трампу также запрещали использовать свои песни в политических целях и на митингах группы R.E.M. и Queen. Ранее сайт kp.ru писал о том, что солист американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер направил официальное письмо Трампу, в котором он настоятельно просил не использовать свои песни в политических целях.

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