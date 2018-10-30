30 Окт. 15:19 2018-10-30T15:19:25+03:00

Санитар из Германии признался в убийстве более 100 пациентов Фото: REUTERS

Медицинского работника уже приговорили к пожизненному заключению

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В Германии бывшего санитара обвиняют в убийстве 106 человек. Пока что медицинский работник признался в причастности к смерти лишь нескольких пациентов.

Об этом сообщил телеканал NTV. В данный момент дело находится в суде города Ольденбург.

Как оказалось, бывший санитар вводил тяжелобольным пациентам лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний в больших количествах.

Ранее суд уже приговорил Нильса Хёгеля к пожизненному заключению после его признания в убийстве нескольких пациентов.

Обвиняемый работал в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург. Следствие полагает, что он причастен к смерти по меньшей мере 106 человек.

Летом 2005 года одна из медработниц случайно заметила, как Нильс Хёгль вводил больному избыточную дозу медикамента. Во время первого процесса следствие пришло к выводу, что бывший санитар виноват в смерти большего количества людей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Италии арестовали убивавшего пациентов за 300 евро санитара скорой помощи.