Автомобилистов предлагают не штрафовать за нарушение средней скорости движения

30 Окт. 16:34 2018-10-30T16:34:40+03:00

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Между Кабмином и Госдумой разгорелся спор. Использование камер, фиксирующих среднюю скорость машин на отрезке дороги, обоснованно, уверены в правительстве. А законопроект, который призывает отказаться от штрафов за нарушение среднего скоростного режима – не продуман.

В Госдуме в свою очередь утверждают, что понятия «средняя скорость» нет в ПДД, то и наказывать автомобилистов незаконно. В правительстве же считают, что допустимы различные доказательства нарушений, в том числе и этот.

Начались жаркие баталии с законопроекта, который в 2018-м предложили народные избранники. Сейчас такие системы видеофиксации средней скорости работают в Кировской области и в Татарстане. Две камеры установлены на одном отрезке: одна фиксирует скорость машины в его начале, вторая - в конце. По их данным вычисляют среднюю скорость на участке. Если превысил, водителю приходит смс о нарушении, за которое грозит штраф.

- Измерять скорость с помощью камер наблюдения можно, но лишь на определенных участках. Например, на мосту или эстакаде, либо в тоннеле. При этом дорожные знаки должны предупреждать об этом, - подчеркивает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Пока вопрос остается открытым. В настоящее время в правилах дорожного движения прописан штраф за превышение скорости более 20 км/ч - 500 рублей, более 40 км/ч — до 1,5 тысячи, более 60 км/ч — до 2,5 тысячи, более 80 км/ч — 5 тысяч рублей. За превышение от 60 км/ч предусмотрено также лишение прав до полугода, сообщает газета "Известия".