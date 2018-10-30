Знаменитый американский гангстер Джеймс Балджер убит в тюрьме

30 Окт. 22:49 2018-10-30T22:49:59+03:00

Один из самых известных преступников в истории США отбывал пожизненное заключение в пенитенциарном учреждении Западной Вирджинии

Изменить размер текста: A A

Знаменитый американский гангстер Джеймс «Уайти» Балджер был убит во вторник в тюрьме в Западной Вирджинии, в которой отбывал пожизненное заключение.

Как сообщает газета The Boston Globe со ссылкой на собственные источники, недавно Балджера перевели из тюрьмы штата Оклахома в пенитенциарное учреждение «Хазлтон» в Западной Вирджинии. Во вторник 89-летнего гангстера нашли мертвым – в убийстве подозревается другой заключенный, также связанный с мафией.

В 1970-1990 годах Балджер фактически руководил преступным миром Бостона, возглавляя крупную ирландскую преступную группировку. При этом «Уайти» был также и тайным осведомителем ФБР, периодически предоставляя бюро информацию о других боссах мафии. Взамен бостонское отделение ФБР обеспечило Балджеру прикрытие и не привлекало его к ответственности.

В 1990-х бостонской мафией вплотную занялось федеральное Управление США по борьбе с распространением наркотиков, которое совместно с местной полицией провело в отношении Балджера собственное расследование, не уведомив ФБР.

В 1994 году Балджер пустился в бега и долгое время успешно скрывался от американских властей, которые назначили за него награду в 2 млн долларов и включили в десятку главных непойманных преступников.

Наконец, в 2011 году гангстера удалось обнаружить и арестовать в Санта-Монике, штат Калифорния. В 2013 году суд признал Балджера виновным в 11 убийствах, совершенных в 1970-х и 1980-х годах, и приговорил к двум пожизненным срокам.

Считается, что Балджер стал прототипом главного героя киноленты «Отступники» (2006) режиссера Мартина Скорсезе. Кроме того, в 2015 году на экраны вышел фильм «Черная месса», рассказывающая о жизни гангстера. Роль «Уайти» исполнил актер Джонни Депп.