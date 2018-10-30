Западные страны не захотели выслушать главу ЦИК ЛНР на заседании СБ ООН по Украине

30 Окт. 23:58 2018-10-30T23:58:44+03:00

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Семь стран Запада выступили против того, чтобы на заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине приглашать председателя Центризбиркома Луганской народной республики (ЛНР) Елену Кравченко. Голосование по этому вопросу проходило во вторник, 30 октября. На участии представителей ЛНР и ДНР настояла Россия.

"Данный докладчик не представляет ни законные власти Украины, ни ее гражданское общество, поэтому его присутствие установит опасный прецедент", - сказал заместитель постоянного представителя Швеции при ООН Карл Скау.

На это постпред РФ Василий Небензя выразил удивление тем, что никто из инициаторов заседания (США, Великобритания, Франция, Швеция, Польша и Нидерланды), "не удосужился даже подумать о том, чтобы пригласить представителей тех, о ком пойдет речь - представителей этих областей".

Также российский дипломат указал, что эти страны очень хотели провести заседание по Украине в закрытом режиме, чтобы затем изложить СМИ только удобную им версию.

"Мы с такими их методами работы в СБ знакомы давно и осуждаем двойные стандарты”, - подчеркнул Небензя.

Заседание по Уркаине прошло в Совбезе ООН в преддверии выборов в Донбассе, которые назначены на 11 ноября.