2018-10-31T00:59:37+03:00
Политика

Небензя обвинил США и ЕС в невыполнении Киевом минских соглашений

Запад сделал так, чтобы за действия украинских властей расплачивалась Россия, считает дипломат
Юлия ДИВЕЕВА
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Постоянный представитель России при ООН Василий НебензяПостоянный представитель России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Киев игнорирует выполнение минских договоренностей с одобрения США и Евросоюза. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации.

"ЕС и США нам твердят, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности. Но поскольку эти договоренности не выполняет нынешняя киевская власть, такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия", - сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что киевская власть с удовольствием пользуется этой ситуацией, действуя по той же схеме в вопросе проведения выборов в Донбассе, передает ТАСС.

"Киев ничего не делает, чтобы выполнить политическую часть "Минска", включая положение о выборах, но протестует, когда люди в Донецке хотят заполнить образовавшийся после смерти Захарченко властный вакуум", - констатировал он.

Как сообщал сайт “КП”, заседание в СБ ООН посвящено ситуации на Украине в преддверии выборов в Донбассе, намеченных на 11 ноября. Голосование проводится в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

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