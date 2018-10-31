Небензя: Киев возможно причастен к убийству главы ДНР Захарченко

31 Окт. 01:23 2018-10-31T08:27:05+03:00

Дипломат отметил, что донбасского политика убрали, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе

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Украинские власти могут иметь отношение к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом 30 октября сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Убийство было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона", — цитирует РИА Новости слова российского дипломата.

Ранее сайт “КП” писал, что в Нью-Йорке во вторник прошло заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Оно состоялось в преддверии выборов в Донбассе, которые намечены на 11 ноября. На нем представители западных стран высказались против участия в дискуссии главы Центризбиркома ЛНР, сославшись на ее нелегитимность, с точки зрения Киева.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек.