2018-10-31T07:14:12+03:00
Общество

Россияне назвали восемь своих самых любимых праздников

Практически все жители РФ отмечают Новый год и День Победы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments37
Новый год в России самый популярный праздник, который отмечают почти все жители страны.Новый год в России самый популярный праздник, который отмечают почти все жители страны.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Самым популярным в России праздником является Новый год. Его отмечают 96% граждан страны. об этом свидетельствует данные опроса проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте День Победы 9 мая. Его назвали в числе своих любимых праздников 95% россиян. При этом День труда 1 мая отмечают лишь 63% респондентов.

Также в числе популярных праздников названы Международный женский день 8 Марта (88%), День защитника Отечества 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%) и День России 12 июня (54%).

Гораздо реже в ответах россияне называли День народного единства 4 ноября, День святого Валентина и День космонавтики, передает РИА Новости.

А вот большинство праздников пришедших к нам из-за границы в последние пару десятилетий жители РФ вообще не отмечают. Так не одеваются в зелёное и не отплясывают ирландские танцы в День святого Патрика 96% россиян. 95% не отмечают Китайский Новый год, 95% безразличны к Хэллоуину, а 89% не празднуют Курбан-байрам (89%).

По данным ВЦИОМ, больше всего повеселиться любит молодежь. Люди от 18 до 24 лет активнее участвуют в празднованиях как традиционных для России праздников, так и иностранных. В крупных мегаполисах праздники отмечают меньше, чем в городах с населением 500-950 тысяч человек.

Опрос проводился 28 октября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Король Бельгии по решению суда сдаст тест на отцовство
Трамп назовет имя постпреда в ООН к концу недели
При взрыве газа в жилом доме в ЕАО пострадали пять человек
Назван препятствующий ожирению продукт
Правительство прорабатывает к 1 марта введение гибких акцизов на бензин
Минобороны РФ опровергло обвинения США в небезопасном перехвате их самолета
Госдеп: Новые проекты Ирана в атомной энергетике попадут под санкции
Песков: Путин и Трамп пообщаются в Париже “на ногах”
Израиль готов атаковать С-300 Сирии в случае поражения своих самолетов
Британская модель Риан Сагден отказалась от откровенных фотосессий в знак уважения к мужу
Лавров рассказал об убытках стран ЕС от антироссийских санкций
В Италии захвативший пять заложников мафиози сдался полиции
Трамп сомневается в возможности встречи с Путины в Париже
В Киеве призывная кампания в ряды ВСУ находится на грани срыва
«Газпром» увеличит поставки газа в Австрию на 1 млрд кубометров в год
Более трех миллионов человек пришли на праздничные мероприятия в День народного единства
США пожаловались на небезопасный перехват своего разведчика EP-3 российским Су-27 в небе над Черным морем
Появились первые фото поп-группы Spice Girls после восстановления коллектива
Российский банк попал под антииранские санкции США
Небензя: Террористы и «Белые каски» продолжают подготовку провокаций с химоружием в Сирии
Business Insider назвал российские вооруженные силы сильнейшими в Европе
В Совете Федерации прокомментировали заявление депутата Рады об оккупации Москвы
Итальянский боксер скончался после нокаута
Израиль призвал не допускать в будущем инцидентов, подобных трагедии с российским Ил-20 в Сирии