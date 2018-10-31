Россияне назвали восемь своих самых любимых праздников

31 Окт. 07:13 2018-10-31T07:14:12+03:00

Новый год в России самый популярный праздник, который отмечают почти все жители страны. Фото: Олег УКЛАДОВ

Практически все жители РФ отмечают Новый год и День Победы

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Самым популярным в России праздником является Новый год. Его отмечают 96% граждан страны. об этом свидетельствует данные опроса проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте День Победы 9 мая. Его назвали в числе своих любимых праздников 95% россиян. При этом День труда 1 мая отмечают лишь 63% респондентов.

Также в числе популярных праздников названы Международный женский день 8 Марта (88%), День защитника Отечества 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%) и День России 12 июня (54%).

Гораздо реже в ответах россияне называли День народного единства 4 ноября, День святого Валентина и День космонавтики, передает РИА Новости.

А вот большинство праздников пришедших к нам из-за границы в последние пару десятилетий жители РФ вообще не отмечают. Так не одеваются в зелёное и не отплясывают ирландские танцы в День святого Патрика 96% россиян. 95% не отмечают Китайский Новый год, 95% безразличны к Хэллоуину, а 89% не празднуют Курбан-байрам (89%).

По данным ВЦИОМ, больше всего повеселиться любит молодежь. Люди от 18 до 24 лет активнее участвуют в празднованиях как традиционных для России праздников, так и иностранных. В крупных мегаполисах праздники отмечают меньше, чем в городах с населением 500-950 тысяч человек.

Опрос проводился 28 октября 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.