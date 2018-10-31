Погода в Москве на 31 октября 2018 года: ожидается до 2 градусов тепла

31 Окт. 07:19 2018-10-31T07:20:13+03:00

Метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду в Москве на 31 октября 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду в Москве на среду, 31 октября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от 0 до +2 градусов. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

В ночь на четверг, 1 ноября, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — от 6 до 8 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, местами гололедица. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 2 ноября, температура воздуха составит 2...4 градуса тепла, облачно с проясненями. Днем — от 7 до 9 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, морось, местами туман. Ветер южный, юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Как передавал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что после первого снега, выпавшего в столичном регионе в минувшие выходные, в Москву придет потепление. В ближайшее время ожидаются по-зимнему серьёзные заморозки до -7 градусов в ночное время, а ближе к выходным потеплеет.