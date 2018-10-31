Исследование: российские миллионеры хранят только треть своих сбережений в банках РФ

31 Окт. 09:31 2018-10-31T09:31:16+03:00

Эксперты проанализировали активы более 30 тысяч россиян, обладающих минимум одним миллионом долларов на своих счетах

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Состоятельные граждане России хранят в банках страны только треть своих сбережений. Об этом свидетельствуют итоги исследования "Private Banking в России 2018" компании Frank RG.

Специалисты исследовали активы более 30 тысяч россиян, у которых есть не менее одного миллиона долларов на счетах без учета недвижимости и оборотного капитала бизнеса. Анализ был проведен с апреля по октябрь текущего года на основе информации 11 российских банков и их направлений для состоятельных клиентов private banking.

Совокупный объем активов этой группы россиян составляет 455 миллиардов долларов, а 315 миллиардов из них хранятся за границей.

Напомним, ранее Центробанк увеличил прогноз по чистому оттоку капитала из России в этом году до 55 миллиардов долларов с 30 миллиардов долларов, в следующем году — до 27 миллиардов долларов и до 18 миллиардов долларов в 2020-2021 годах.