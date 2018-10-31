2018-10-31T11:29:25+03:00
Политика

Депутат Рады сообщил о катастрофической ситуации на Украине

По словам Вадима Рабиновича, совокупный внешний и внутренний долг Украины приблизился к 75 миллиардам долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Рады рассказал о катастрофической ситуации на УкраинеДепутат Рады рассказал о катастрофической ситуации на УкраинеФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что экономика страны находится в катастрофической ситуации.

«На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял 47,5 миллиарда долларов. Совокупный внешний долг наш и внутренний приблизился к 75 миллиардам. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга», - сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что на Международный валютный фонд будут работать «дети и внуки» украинцев.

«Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то…» — заявил депутат.

По словам Рабиновича, украинские власти намеренно увеличили тарифы на коммунальные услуги для граждан, объяснив это важностью получения денег от Международного валютного фонда.

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