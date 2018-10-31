В Кремле рассчитывают на снижение числа проявлений домашнего насилия в России

31 Окт. 13:35 2018-10-31T13:35:13+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что уровень домашнего насилия в России будет снижаться. Он отметил, что домашнее насилие является неприемлемым.

Песков рассказал журналистам, что не располагает точными статистическими данными о подобных преступлениях, совершаемых в России. Пресс-секретарь также отказался комментировать доклад организации Human Rights Watch на тему домашнего насилия в нашей стране.

- Я не знаю, на каких данных основывались составители доклада, - сказал Песков. - Я не могу квалифицировано судить об эффективности или неэффективности правоприменения в этой области, – цитирует ТАСС Пескова.

На вопрос журналиста, заявившего, что авторы доклада, упомянутого выше, полагались, в том числе, на сведения, полученные от нескольких десятков жертв домашнего насилия, Песков заявил, что в таком случаях речь идет не о докладе, а о «заметках о нескольких десятках конкретных случаев».

- Любой эксперт, любой маломальский специалист вам скажет, что составлять доклад, основываясь на беседе с несколькими десятками женщин в такой стране как Россия можно, конечно, но этот доклад не может претендовать на доклад о ситуации в стране, – добавил пресс-секретарь.