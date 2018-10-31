Путин подписал закон, вдвое сокращающий срок решения о выдаче сертификата на маткапитал

31 Окт. 13:34 2018-10-31T13:34:40+03:00

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В среду, 31 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал сокращается вдвое. Процедура теперь занимает 15 дней вместо одного месяца со дня подачи заявления.

Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в статью 5 ФЗ №256 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Решение о выдаче сертификата на материнский капитал выносится территориальным органом Пенсионного фонда.

Кроме того, организации, в распоряжении которых находятся сведения о лишении граждан родительских прав и совершении преступлений против личности, обязаны будут ответить на запросы Пенсионного фонда в течение пяти дней вместо двух недель.

Напомним, программа материнского (семейного) капитала действует в России с 2007 года и продлена до конца 2021 года. Сертификат выдается за рождение или усыновление второго или последующего ребенка в семье. В настоящее время сумма материнского капитала составляет более 453 тысяч рублей.