Путин сообщил, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики

31 Окт. 14:31 2018-10-31T15:15:03+03:00

По словам президента, концепция, в частности, направлена "на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства"

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В среду, 31 октября, на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за границей, президент России Владимир Путин сообщил о подписании новой Концепции государственной миграционной политики страны.

По его словам, концепция имеет целью создание более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа.

Кроме того, как отметил глава государства, концепция "направлена на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства".

Российский лидер также подчеркнул, что указ "О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы" даст возможность решить многие проблемы, с которыми сталкивались соотечественники за рубежом.

"Многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты", - добавил глава государства.

Также Путин добавил, что в настоящее время нужно "посмотреть, как она (концепция) работает на практике".