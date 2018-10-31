2018-10-31T14:32:16+03:00
Политика

Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения при организации митингов

Соответствующие изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам авторов законопроекта, документ поможет бороться с участившимися случаями «недобросовестного» использования права на проведение митинговПо словам авторов законопроекта, документ поможет бороться с участившимися случаями «недобросовестного» использования права на проведение митинговФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В среду, 31 октября, президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях России (КоАП). Соответствующий документ был опубликован на Официальном портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае этого года. Принятие закона состоялось в третьем чтении 18 октября. В число статей, которые были изменены, попала статья 20.23 «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия». Она регламентирует наказание за нарушения правил уведомления органов власти о предстоящих митингах.

Согласно закону, физические лица, нарушившие требования, будут обязаны выплатить от 5 тыс. до 20 тысяч рублей штрафа. Размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

По словам авторов закона, документ поможет бороться с участившимися случаями «недобросовестного» использования права на проведение митингов, которые «зачастую носят явно выраженный провокационный характер».

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