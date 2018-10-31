2018-10-31T14:41:07+03:00
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За 40 лет на Земле вымерло 60% популяций диких животных

WWF оценил масштаб ущерба, наносимого человеком природе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Численность диких животных в мире сократилась на 60%Численность диких животных в мире сократилась на 60%Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Экологи рассказали, что за минувшие сорок лет на нашей планете исчезли почти две трети популяций диких животных. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) отметили, что исследование проводилось в период с 1970 по 2014 год.

Если в начале исследования, по данным специалистов, на Земле проживало порядка 16 700 популяций четырех тысяч видов диких животных. То спустя несколько десятилетий этот показатель снизился на 60%. В качестве примера самого серьезного вымирания ученые приводят тропические леса. Здесь за указанный период только количество млекопитающих сократилось в десять раз. А в бассейне реки Амазонки за 40 лет исчезла пятая часть флоры и фауны, передает сайт «Свободная пресса».

Главной причиной вымирания диких животных и растений экологи называют деятельность человека. В частности, на природу влияют, опустынивание земель, вырубка лесов, а также охотничьи и рыболовные промыслы. Так, по подсчетам экспертов, ежегодно человечество потребляет природные ресурсы на общую сумму в 125 триллионов долларов, передает сайт argumenti.ru.

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