В Австралии предложили построить частную тюрьму для террористов

31 Окт. 15:22 2018-10-31T15:22:46+03:00

Исправительное учреждение предлагают построить рядом с заповедником кенгуру и этно-культурными парками аборигенов

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В Австралии в штате Северная Территория могут построить тюрьму особого режима для террористов. С такой инициативой к правительству штата обратилась бизнес-группа из австралийского города Алис-Спрингс.

Предложение поступило в адрес премьер-министра Северной территории и в аппарат министра внутренних дел страны Питера Даттона. В обращении руководство компании указало, что новое исправительное учреждение будет служить не только стимулом развития штата, но и решит некоторые проблемы национальной пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы.

Менеджер бизнес-группы Дэвид Батик считает, что стоимость строительства тюрьмы составит примерно от $450 до $600 миллионов долларов.

Премьер-министр Северной Территории Майкл Гарнер поддержал эту инициативу, хотя строительство федеральной тюрьмы для террористов изначально не входило в план развития штата.

Этот проект не правительственный, а частный. Его строительство будет вестись на частной земле и за счет средств компании. Правительство штата не будет мешать развитию частного бизнеса на территории Северной Территории.

Однако эксперты сомневаются в необходимости строительства частной тюрьмы. Недалеко от места запланированного строительства находится туристические достопримечательности: сухопутная регата Ротару-клуб, а также заповедник кенгуру и несколько этно-культурных парков аборигенов. Большинство населения штата может высказаться против строительства исправительного учреждения, сообщает телерадиокомпания ABC.

- Мы поддержим идеи и инициативы, направленные на развитие экономики Северной Территории. Но мы никогда не согласимся с тем, чтобы наш штат стал местом для террористов, а не для туристов!-восклицает Гэри Хиггинс, лидер оппозиции в парламенте штата.