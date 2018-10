Суд оправдал венгерскую журналистку, подставившую подножку беженцу с ребенком

Венгерский телеоператор Петра Ласло, оказавшаяся несколько лет назад в центре международного скандала, была оправдана накануне высшим судом страны.

Инцидент с тележурналисткой произошел еще в 2015 году в разгар европейского миграционного кризиса. В интернете появилось видео, на котором журналист N1TV поставила подножку убегающему от полиции мигранту с ребенком на руках.

Ролик вызвал шквал критик. Ласло обвинили в отсутствии толерантности и откровенном фашизме. Вскоре журналистка была уволена руководством телеканала.

Венгерский телеоператор подставила подножку мигранту ради эффектного кадра.A Hungarian camerawoman is caught on camera kicking migrants. She has been fired from Hungary's nationalist N1TV news station. CNN's Brian Stelter reports.