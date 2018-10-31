2018-10-31T18:01:11+03:00
В мире

Суд оправдал венгерскую журналистку, подставившую подножку беженцу с ребенком

Верховный суд Венгрии вынес решение по делу о скандальной подножке в пользу экс-сотрудницы N1TV [видео]
Алена Басавина
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Позже журналистка извинилась за свое поведение.Позже журналистка извинилась за свое поведение.Фото: REUTERS
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Венгерский телеоператор Петра Ласло, оказавшаяся несколько лет назад в центре международного скандала, была оправдана накануне высшим судом страны.

Журналистку после произошедшего обвинили в отсутствии толерантности и откровенном фашизме. Фото: REUTERS

Журналистку после произошедшего обвинили в отсутствии толерантности и откровенном фашизме.Фото: REUTERS

Инцидент с тележурналисткой произошел еще в 2015 году в разгар европейского миграционного кризиса. В интернете появилось видео, на котором журналист N1TV поставила подножку убегающему от полиции мигранту с ребенком на руках.

Ролик вызвал шквал критик. Ласло обвинили в отсутствии толерантности и откровенном фашизме. Вскоре журналистка была уволена руководством телеканала.

Венгерский телеоператор подставила подножку мигранту ради эффектного кадра.A Hungarian camerawoman is caught on camera kicking migrants. She has been fired from Hungary's nationalist N1TV news station. CNN's Brian Stelter reports.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за свой поступок женщина позже попросила прощения. Она объяснила, что не гналась за красивым кадром, а просто испугалась.

В 2016 году журналистке было предъявлено обвинение в хулиганстве. В результате суд приговорил ее к трем годам заключения условно.

Однако Верховный суд страны постановил, что действия оператора были аморальными, но не их нельзя квалифицировать как преступление.

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