2018-10-31T19:00:27+03:00
В мире

Лукашенко: Минск и Москва ответят адекватно на вероятное размещение в Польше базы ВС США

По мнению белорусского лидера, заявления Вашингтона о выходе из ДРСМД являются «некой игрой», а не реальным намерением
Денис СУХОВ
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Президент Республики Беларусь Александр ЛукашенкоПрезидент Республики Беларусь Александр ЛукашенкоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Минск и Москва подготовят адекватный ответ в случае размещения в Польше военной базы США. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

«В Польше политики заявляют, что они готовы тратить миллиарды долларов для того, чтобы разместить там американское оружие, и завести туда батальоны американцев и создать некий Форт Трамп…мы, конечно, на это реагируем. Со своим главным союзником (Россией) думаем о том, как нам противостоять всему этому», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав его «некой игрой», а не реальным намерением.

«Если они и выйдут из договора, то это ничего не даст. Опасность в другом: даже разговоры на эту тему вредны», - считает Лукашенко.

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