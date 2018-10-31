Появились первые кадры сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом

31 Окт. 19:24 2018-10-31T20:48:57+03:00

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Генри Кавилл в образе главного героя сериала «Ведьмак» сегодня был представлен подписчикам твиттер-аккаунта американской компании Netflix.

Первые кадры с Генри Кавиллом в образе Геральта из Ривии в сериале Нетфликса по Ведьмаку .

О том, что британский актер исполнит главную роль в экранизации «Саги о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского, стало известно еще в начале осени. Тогда Генри Кавилл написал в своем Instagram: "Мой новый почтовый адрес: Геральт, посредник Весемир, Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, Каэдвен. Пожалуйста, обратите внимание, я редко там бываю. Монстр убивает то, что есть. Итак, ответов будет мало".

В октябре Netflix уже официально объявил весь список актеров, которые будут задействованы в сериале. В главной роли там действительно значился Кавилл.

Напомним, что британец получил популярность благодаря своей роли Супермена в фильмах Зака Снайдера. Теперь ему придется вживаться в образ Геральда из Ривии — ведьмака и охотника на монстров.

Создатели сериала планируют закончить съемки 1 сезона к маю 2019 года. Зрителям он будет представлен уже в 2020 году.

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