2018-10-31T20:17:49+03:00
В мире

Sky: Лондон рассчитывает заключить с Брюсселем сделку по Brexit до 21 ноября

По данным телеканала, соответствующий прогноз содержался в письме британского министра по вопросам выхода из ЕС Доминика Рааба
Денис СУХОВ
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Лондон рассчитывает заключить с Брюсселем сделку по Brexit до 21 ноябряЛондон рассчитывает заключить с Брюсселем сделку по Brexit до 21 ноябряФото: REUTERS
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Правительство Великобритании рассчитывает достичь соглашения по условиям выхода королевства из Евросоюза в ближайшие три недели. Документ может быть подписан до 21 ноября – такой прогноз содержит письмо министра по Brexit Доминика Рааба, направленное британским парламентариям.

«Я буду рад ответить на вопросы комитета после того, как работа над сделкой с ЕС будет завершена. В настоящий момент я полагаю, что 21 ноября будет походящей датой», - цитирует телеканал Sky письмо министра, от которого депутаты потребовали предоставить отчет об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Данную информацию подтвердил и источник в правительстве, отметив, что, несмотря на все сложности, работу над соглашением планируется закончить в обозначенный Раабом срок.

Напомним, формальный выход Великобритании из Евросоюза состоится 29 марта 2019 года, после чего начнется переходный период продолжительностью до 2020 года. Однако перед этим Лондон и Брюссель должны подписать соглашение об условиях, на которых королевство покинет сообщество.

Соответствующие переговоры продолжаются с июня прошлого года, и в минувшем сентябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была вынуждена признать, что из-за жесткой позиции европейских властей консультации зашли в тупик.

К наиболее сложным вопросам относятся возможность сохранения единого рынка и граница в Северной Ирландии. Предложения британского кабмина по этим темам, известные как Соглашения в Чекерсе, были фактически отвергнуты Брюсселем.

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