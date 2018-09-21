Меркель отказалась жать руку Мэй

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-21T11:22:40+03:00

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отказалась жать руку главе правительства Великобритании Терезе Мэй.

Как сообщает Daily Express, инцидент произошел в четверг, 20 сентября, в ходе неформального саммита лидеров стран Европейского союза в Зальцбурге.

Отмечается, что Мэй улыбнулась и наклонилась к Меркель, но та проигнорировала это. Канцлер Германии в этот момент пошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во время неформального саммита президент Франции Эмманюэль Макрон назвал экономически неприемлемыми предложения Великобритании по Brexit. Речь идет о том, что в июле британский премьер Тереза Мэй заявила о согласованием правительством предложения к Евросоюзу о сохранении зоны свободной торговли после выхода Британии из состава Европейского союза.