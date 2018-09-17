Мэй не видит альтернативы своему проекту соглашения с ЕС по Brexit

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-17T14:38:06+03:00

Премьер-министр Великобритании подчеркнула, что сделка будет принята парламентом на ее условиях, либо не будет принята вообще

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что парламент страны примет ее проект соглашения с Евросоюзом по Brexit, или никакой сделки с Брюсселем не будет как таковой.

«Это будет либо моя сделка, либо не будет никакой сделки», - заявила Мэй, имея в виду проект договора с ЕС, именуемый в прессе Соглашением в Чекерсе.

Напомним, Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года в соответствии с результатами всенародного референдума. До этого срока Лондон и Брюссель должны согласовать и подписать документ, который урегулирует дальнейшие отношения королевства с сообществом. Соответствующий проект договоренностей был подписан 6 июля на заседании британского кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс.

План британского правительства предполагает, что после Brexit королевство сохранит единый рынок и таможенный союз с Евросоюзом, признает юрисдикцию Суда ЕС на своей территории и будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в торговой сфере.

Другим острым вопросом выхода Великобритании из ЕС остаются гарантии об отсутствии «жесткой границы» между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Подобное обязательство предполагает, что Лондону придется переносить таможенный контроль во внутренние порты страны и отказаться от пограничных проверок в Ирландии.

Отметим, что Соглашения в Чекерсе подверглись жесткой критике со стороны британских евроскептиков — по их мнению, выход из ЕС на таких условиях ничего не изменит для Великобритании, поэтому необходимо настоять на более жестком разрыве с Брюсселем или покинуть сообщество вообще без согласования с европейскими властями. Также в стране набирает силу движение, требующее еще одного референдума по Brexit.

Ранее из-за несогласия с политикой Мэй по выходу из ЕС правительство покинули глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.