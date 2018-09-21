Мэй: Переговоры по Brexit зашли в тупик из-за позиции Брюсселя

СЕГОДНЯ 19:02 2018-09-21T19:02:14+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры с Евросоюзом по условиям выхода королевства из сообщества зашли в тупик. Такое мнение она выразила во время, выступая в эфире национального телевидения в пятницу.

Мэй отметила, что накануне председатель Евросовета Дональд Туск раскритиковал предложения Лондона по поводу границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, подчеркнув, что они подорвали бы единый рынок.

«Он не стал вдаваться в подробности по поводу того, как именно это бы произошло и не сделал никаких контрпредложений. Таким образом, мы находимся в тупике», - констатировала Мэй.

Британский премьер отметила, что на текущем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию одной из сторон без детального обсуждения и выдвижения встречных предложений.

«Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения, и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса», - добавила премьер.

Также Мэй подчеркнула, что «ни при каких условиях» не согласится на сохранение Северной Ирландии в едином европейском рынке в случае провале переговоров по Brexit, так как это приведет к возникновению в Ирладском море границы между двумя частями Великобритании. Кроме того, премьер исключила возможность пересмотра итогов референдума о выходе страны из ЕС.

Ранее в Зальцбурге состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором план Лондона по Brexit, известный как Соглашения в Чекерсе, был фактически отвергнут. По итогам встречи британская пресса основательно пожурила своего премьера за слабую подготовку к саммиту и неспособность отстоять предложения своего кабмина.

Напомним, Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года в соответствии с результатами всенародного референдума. До этого срока Лондони Брюссель должны согласовать и подписать документ, который урегулирует дальнейшие отношения королевства с сообществом.