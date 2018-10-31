Козак: Соглашение с нефтяниками по ценам на топливо должно быть достигнуто до 1 ноября

31 Окт. 20:36 2018-10-31T20:36:19+03:00

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Правительство и нефтяные компании должны достигнуть соглашения по стабилизации цен на топливном рынке до 1 ноября. Об этом заявил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

«Сегодня (31 октября) в 18:00 все нефтяные компании собираются здесь в Доме правительства, мы попытаемся подписать все соглашения. Если они будут подписаны, то, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере в виде заградительной пошлины не будет», - заявил Козак.

По его словам, в ходе совещания с представителями нефтяных компаний последним будет предложен для подписания соответствующий пакет документов. Вице-премьер подчеркнул, что 1 ноября все договоренности уже должны быть зафиксированы на бумаге.

«У нас должно быть четкое и понятное обязательство, все должны понимать: будет солидарная ответственность: одна компания не выполняет условия соглашения — мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении», - добавил чиновник.

Ранее вице-премьер выступил с предупреждением о том, что в случае, если ситуацию с ростом цен на топливном рынке не удастся урегулировать соглашением с нефтяными компаниями, правительство установит дополнительные экспортные пошлины.

По данным Росстата, с начала года бензин на внутреннем рынке подорожал на 26,1%. Несмотря на достигнутые в мае соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен, только в минувшем сентябре стоимость топлива увеличилась на 10%.