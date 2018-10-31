2018-10-31T20:36:19+03:00
Экономика

Козак: Соглашение с нефтяниками по ценам на топливо должно быть достигнуто до 1 ноября

В случае подписания договоренностей необходимость в введении заградительных пошлин отпадет, отметил вице-премьер
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments27
Вице-премьер РФ Дмитрий КозакВице-премьер РФ Дмитрий КозакФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Правительство и нефтяные компании должны достигнуть соглашения по стабилизации цен на топливном рынке до 1 ноября. Об этом заявил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак.

«Сегодня (31 октября) в 18:00 все нефтяные компании собираются здесь в Доме правительства, мы попытаемся подписать все соглашения. Если они будут подписаны, то, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере в виде заградительной пошлины не будет», - заявил Козак.

По его словам, в ходе совещания с представителями нефтяных компаний последним будет предложен для подписания соответствующий пакет документов. Вице-премьер подчеркнул, что 1 ноября все договоренности уже должны быть зафиксированы на бумаге.

«У нас должно быть четкое и понятное обязательство, все должны понимать: будет солидарная ответственность: одна компания не выполняет условия соглашения — мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении», - добавил чиновник.

Ранее вице-премьер выступил с предупреждением о том, что в случае, если ситуацию с ростом цен на топливном рынке не удастся урегулировать соглашением с нефтяными компаниями, правительство установит дополнительные экспортные пошлины.

По данным Росстата, с начала года бензин на внутреннем рынке подорожал на 26,1%. Несмотря на достигнутые в мае соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен, только в минувшем сентябре стоимость топлива увеличилась на 10%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдеп: США намерены ввести новые санкции против России по делу Скрипаля
Умер актер и каскадер советского кино Геннадий Четвериков
Уникальное видео полета новейшего Су-57 появилось на YouTube.
В Москве из-за пожара эвакуировали корпус НИИ Склифосовского
США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химоружии
Умерла актриса Московского ТЮЗа Наталья Корчагина
Пожар в Храме Иоанна Богослова в Москве ликвидирован
Bild: Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете немецкого суда
В подмосковном Пушкино горит склад площадью 1200 квадратных метров
Сотрудницу аппарата правительства уволили за разглашение служебной тайны
Le Monde: Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан властями Монако
Цена нефти марки Brent впервые с августа опустилась ниже $72
Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке более 200 км газопровода «Северный поток-2»
В посольстве Ватикана в Риме вновь обнаружили «фрагменты человеческих костей»
Политолог прокомментировал заявление генпрокурора Украины об отставке