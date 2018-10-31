2018-10-31T21:15:39+03:00
В мире

В Ночь Гая Фокса британцы сожгут 11-метровое чучело Бориса Джонсона

Политик станет своеобразным героем грядущих праздничных мероприятий в городе Эденбридж
Денис СУХОВ
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Фото: facebook.com/EdenbridgeBonfireФото: facebook.com/EdenbridgeBonfire
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В британском городе Эденбридж в Ночь Гая Фокса сожгут 11-метровое чучело экс-министра иностранных дел королевства и ярого сторонника Brexit Бориса Джонсона. Об этом сообщила местная организация Edenbridge Bonfire Society на своей странице в Facebook.

«Edenbridge Bonfire Society чествует бесславных знаменитостей на протяжении уже 20 лет. В этом году мы объявляем, что сожжем чучело Бориса Джонсона, из-за его привычки появляться во всех новостях и постоянно совершать оплошности», - говорится в сообщении.

Объявление сопровождается фотографией чучела экс-министра. Джонсон изображен в велосипедном шлеме, пиджаке и гавайских шортах, в качестве обуви - двухэтажные лондонские автобусы, которые политик активно использовал в своей агитационной программе за выход Великобритании из ЕС.

В одной руке чучела покоится торт с символикой Евросоюза, в другой - отрезанный кусок с флагом Великобритании, который карикатурный Джонсон однозначно намеревается поглотить.

Фото: facebook.com/EdenbridgeBonfire

Фото: facebook.com/EdenbridgeBonfire

Члены Edenbridge Bonfire Society не забыли и отслыку на свое уважаемое общество: на лацкане пиджака чучела красуется бумажная розетта с цифрой «90» - в этом году организация отмечает 90-летие.

Также на странице было опубликовано видео, рассказывающее о процессе изготовления чучела.

Ночь Гая Фокса, известная также как Ночь костров, отмечается в Великобритании в годовщину «порохового» заговора католиков, в ночь на 5 ноября 1605 года планировавших взорвать в здании парламента короля Якова I.

При попытке зажечь фитиль, ведущий к наполненному порохом помещению под Палатой лордов, был задержан английский дворянин-католик Гай Фокс из Йорка. Под пытками он выдал имена остальных заговорщиков, и угроза государству была ликвидирована. Впоследствии сожжение чучела Фокса стало обязательным атрибутом празднований 5 ноября.

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