31 Окт. 21:52 2018-10-31T21:52:58+03:00

От 13% до 30% телевизоров, используемых в стране, не смогут принимать цифровой сигнал

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Миллионы россиян могут лишиться телевидения после 1 января из-за планируемого отключения аналогового вещания в новом году.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых с ситуацией экспертов. От 16,2 до 33,7 млн (от 13,5% до 30,6%) используемых в стране телевизоров не адаптированы для приема цифрового сигнала и могут остаться с «черным экраном».

Всего в России предположительно 110-120 млн телевизоров, большая часть их них, 64,5 млн, подключены к операторам платного телевидения, то есть уже принимают цифровой сигнал. Также население располагает 18,1 млн приставок, которые позволяют принимать цифровой сигнал телевизорам, поддерживающим только аналоговый.

Переход с аналогового на более качественное цифровое телевидение реализуется в рамках Федеральной программы «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Предполагается, что ФПЦ должна обеспечить прием каналов первого и второго мультиплекса для более чем 98% населения. В их число входят «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ Центр», «Пятый канал», ОТР, СТС, «Домашний», ТНТ, РЕН ТВ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

Для зрителей эти каналы должны быть бесплатными, но при подключении к оператору платного ТВ придется оплатить специальное оборудование - спутниковую тарелку, ТВ-приставку и др.

По мнению телевещателей, полный переход на цифровой сигнал следует производить поэтапно, а сам процесс нужно сопроводить масштабной разъяснительной кампанией. Отмечается, что такую позицию поддержали чиновники профильным ведомств.