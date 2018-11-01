В Москве пьяный таксист устроил крупное ДТП

1 Нояб. 01:57 2018-11-01T01:58:01+03:00

Водитель снес столб и зацепил три других автомобиля [видео]

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Пьяный таксист стал виновником крупного ДТП в Москве, есть пострадавшие. Об этом сайту “КП” сообщил очевидец.

Авария произошла на Люблинской улице, рядом с торговым центром “Л-153”. За такси гнались около 10 патрульных машин ДПС. В конце-концов, водитель не справился с управлением, снес столб и зацепил еще три автомобиля.

Пьяный таксист, после погони с ДПС, устроил крупное ДТП .

Пострадали не менее двух человек. Во время аварии две женщины, оказалась на пешеходном переходе. Их задело осколками разбившегося стекла от машин и упавшим столбом.

Также помощь могла понадобиться самому виновнику ДТП. Таксиста отвели в карету скорой помощи, где его осмотрели медики.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, львиная доля аварий на дорогах столицы происходит из-за превышения скорости и несоблюдения дистанции.По данным ГИБДД, за девять месяцев 2018 года в Москве произошло 1150 ДТП. Самыми опасными магистралями города стали МКАД, Варшавское, Дмитровское и Можайское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект.