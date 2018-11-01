2018-11-01T03:25:10+03:00
Политика

Глава британского МИД пригрозил России “высокой ценой” за ее поведение

Джереми Хант отметил, что надеется "вернуть РФ в основанную на правилах международную систему"
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Великобритании Джереми ХантГлава МИД Великобритании Джереми ХантФото: REUTERS
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Россия заплатит высокую цену, если не изменит свое поведение. Такое заявление сделал глава МИД Великобритании Джереми Хант.

В числе поступков, за которые Соединенное Королевство хочет наказать РФ, война в 2008 году в Грузии, возвращение в 2014 году Крыма, кибератаки и “нападение с применением химического оружия в Солсбери".

“Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что, если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", — сказал британский министр.

По его словам, раньше он считал, что Россия стремиться стать частью международной правовой системы, и Лондон был рад возможности строить “совсем новые отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена бывшего СССР, передает РИА Новости.

Напомним, Лондон обвинил Москву в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Атака случилась 4 марта в туристическом городке Солсбери, где и проживал бывший двойной шпион.

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