2018-11-01T09:25:57+03:00
В мире

Мэй договорилась c ЕС о доступе британских финансовых компаний к рынку после Brexit

По данным газеты The Times, стороны переговоров достигли предварительного соглашения по основным аспектам будущих взаимоотношений
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй договорилась с Евросоюзом о том, что британские финансовые компании будут иметь доступ к рынкам Европы после выхода Лондона из состава ЕС.

Как пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве, переговорщики от британской стороны и Евросоюза достигли предварительного соглашения по всем аспектам отношений между Лондоном и Брюсселем в будущем. Речь идет о сфере услуг, а также обмена данными.

Отмечается, что еще остается решить основные вопросы, такие как доступ Британии к единому европейскому рынку товаров.

Напомним, Великобритания должна выйти из состава Евросюза 29 марта 2019 года. В настоящее время переходный период определен до 2021 года. СМИ ранее сообщали, что переходный период может быть продлен на несколько лет. При этом глава Европарламента Антонио Таяни призвал не откладывать дату выхода Британии из ЕС.

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