1 Нояб. 10:00 2018-11-01T10:00:32+03:00

В Шереметьево совершил посадку самолет со сработавшим датчиком дыма

Самолет выполнял рейс 1397 из Сыктывкара в Москву

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В четверг, 1 ноября, в московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100. У воздушного судна во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке.

Как пишет газета «Известия», лайнер выполнял рейс 1397 из Сыктывкара в российскую столицу. Позже выяснилось, что срабатывание датчиков дыма было ложным. Посадка прошла завершилось, самолет не получил повреждений. В ходе инцидента никто не пострадал.

Напомним, 12 октября пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Шереметьево». У самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Ханты-Мансийск. В результате происшествия никто не пострадал.

«Вынужденная посадка прошла благополучно. По предварительным данным — неисправность одного из датчиков», — сообщил источник.